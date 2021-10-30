Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разозлила россиян
Facebook заблокировал видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова. На нем певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.
Причиной блокировки назвали "нарушение стандартов сообщества" и "пропаганду ненависти и оскорблений". Об этом сообщили на странице капеллы в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вероятно, Facebook решил заблокировать ролик из-за большого количества жалоб пользователей, которые не любят Бандеру и посвященное ему музыкальное произведение.
Учитывая, что соцсеть назвала пост с видео "оскорбительным" и скрыла его, администраторы страницы Львовской капеллы предложили своим подписчикам прослушать песню на YouTube.
Напомним, что песня "Батько наш Бандера" уже стала в Украине народным хитом. По популярности она обогнала новый трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", о чем написали российские СМИ.
Украинцы же в соцсетях высмеяли подобные новости.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Этот флешмоб начался со старшеклассников, которые по учебной программе проходили биографию лидера украинского повстанческого движения Степана Бандеры.
К быстро распространившейся в сети акции присоединились и украинские народные депутаты.