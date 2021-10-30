Facebook заблокировал песню 'Батько наш Бандера', которая разозлила россиян

Facebook заблокировал видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова. На нем певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.

Причиной блокировки назвали "нарушение стандартов сообщества" и "пропаганду ненависти и оскорблений". Об этом сообщили на странице капеллы в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вероятно, Facebook решил заблокировать ролик из-за большого количества жалоб пользователей, которые не любят Бандеру и посвященное ему музыкальное произведение.

Видео дня

Учитывая, что соцсеть назвала пост с видео "оскорбительным" и скрыла его, администраторы страницы Львовской капеллы предложили своим подписчикам прослушать песню на YouTube.

Напомним, что песня "Батько наш Бандера" уже стала в Украине народным хитом. По популярности она обогнала новый трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", о чем написали российские СМИ.

Украинцы же в соцсетях высмеяли подобные новости.

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