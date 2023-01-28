"Езжайте, но возвращайтесь": в сети вспомнили мудрые слова Любомира Гузара об эмиграции

В сети вспомнили слова об эмиграции украинского религиозного деятеля, патриарха-предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви (2001-2011) Любомира Гузара. Прожив большую часть жизни в эмиграции, он говорил, что не на своей земле чувствовал себя человеком второго класса и в итоге вернулся в Украину.

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Слова Любомира Гузара об эмиграции, сказанные им на Библейских чтениях в 2017 году, напомнила журналистка Данута Костура. Она выразила надежду, что его видение поможет сориентироваться также и нынешним вынужденным переселенцам.

"Я долгие годы был эмигрантом и по моему опыту быть эмигрантом, это всегда быть человеком второго класса. Безусловно, имеете заработок, имеете покой, все очень хорошо, но вы являетесь человеком второго класса. Вы не являетесь на своей родной земле. Ведь жить на родной земле – это очень ценная вещь. Очень важно, чтобы быть самим собой", – цитирует Костура Любомира Гузара.

По мнению Блаженнейшего Любомира, уезжать могут все, кто хочет, но они должны возвращаться, научившись, как завещал Кобзарь: "И чужого учитесь, и своего не сторонитесь".

"Мы имеем прекрасный пример – Японию. В 19 веке Япония была очень отсталой. Что японцы сделали? Во второй половине 19 века и в начале 20-го очень многие японцы разъехались по всему миру. Но они вернулись и Япония в 20 веке стала мировой мощью, благодаря мудрой политике. Часть этой политики была: уехать и вернуться. У меня нет ни малейшего возражения к выезду, но вернись", – говорил Любомир Гузар.

При этом он отмечал, что чтобы было к чему возвращаться, нужно чтобы дома был порядок – и это ответственность власти.

"Должны постараться, чтобы дать возможность молодым людям работать, чтобы семьи были обеспечены, должны позаботиться, чтобы иметь нормальное государство. Если этого не будет – надежда на возвращение очень мала", – говорил Блаженнейший Любомир.

Как известно, Любомир Гузар родился в 1933 году во Львове, входившем тогда в состав Польской Республики. Он прожил 20 лет в США и 24 года в Италии, после чего в 1993 году после 46 лет эмиграции вернулся в Украину и поселился возле Львова. Впрочем, получить украинское гражданство ему удалось уже в должности главы УГКЦ в 2001 году. Умер Блаженный Любомир в 2017 году в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 24 февраля 2022 года из-за развязанной Россией войны из Украины выехало 9,3 млн украинцев, вернулось – 7,4 млн. До сих пор за границей остается 2,2 млн украинцев. Больше всего – в Польше, 1,43 млн человек (41,8%). Второе место у Германии – 709,1 тыс. украинцев (20,7%).

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