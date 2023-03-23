В Березане на Киевщине сын мэра ударил военного во время сессии горсовета: конфликт возник из-за критики действий властей. Видео

В городе Березань Броварского района Киевской области во время пленарного заседания сессии городского совета сын городского головы ударил кулаком по лицу украинского военного. Конфликт произошел из-за критики военным действий городских властей.

Видео дня

Об этом сообщили местные активисты и журналист Константин Андриюк. Они также обнародовали видеозапись этого инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня, на заседании сессии Березанского городского совета произошел конфликт с участием сына мэра Березани. Сын мэра – Сергей Тимченко – являющийся депутатом Березанского городского совета, ударил кулаком в лицо военнослужащего, который сейчас в отпуске. P.S. Мэр Березани Владимир Тимченко связан с россиянами в бизнесе", – написал Андриюк.

Видео быстро стало вирусным и в комментариях также мелькнула информация, что нынешний мэр Березани тесно связан с компанией российского миллиардера Андрея Молчанова ООО "Аэрок" – одной из самых мощных компаний по изготовлению газобетонных блоков в Украине, владеющей двумя заводами по производству автоклавного газобетона – в городах Обухов и Березань.

Об этом также ранее писало издание "Моя Киевщина" в материале "Российский след мэра Березани: с кем связан Владимир Тимченко".

"За годы в должности Владимир Тимченко "заработал" себе громкое реноме земельного "дерибанщика", который вместе с руководителем КП "Березанский информационный медиацентр" организовали целую команду, специализирующуюся на сделках. Кроме этого, недавно стало известно о связях березанского мэра с российским миллиардером", – утверждает издание "Моя Киевщина".

Позже появилась информация, что пострадавший обратился с заявлением в полицию там и начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.

"Полиция Киевщины расследует обстоятельства инцидента в городе Березань. 23 марта около 20:50 в полицию обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения. Сейчас 30-летний военнослужащий направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Дознаватели, по факту умышленного нанесения легких телесных, начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 125 УКУ)", – говорится в сообщении полиции Киевщины.

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