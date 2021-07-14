Евросоюз планирует разрешить въезд туристам из Украины – СМИ

Европейский союз планирует разрешить въезд туристам из Украины. Ограничение должны снять уже в четверг, 15 июля.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвиак у себя в Twitter. Он отметил, что ранее въезд разрешили гражданам из Армении, Молдовы и Азербайджана.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", – говорится в сообщении.

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Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий "ответ" на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Сейчас границы Европейского Союза открыты для туристов, которые полностью привились одной из одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцин – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

При этом рекомендации ВОЗ относительно вакцин не являются основанием для посещения ЕС. Так, в частности это касается китайской CoronaVac и индийской Covishield, которые применяются в Украине.

Тем не менее, часть государств ЕС корректируют общее правило под свою эпидемическую ситуацию и ситуацию в странах, из которых прибывают туристы. Украина по состоянию на начало июля на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отмечена "серым" цветом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.