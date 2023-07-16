Европу накрыла рекордная жара: температура достигает +47 градусов, люди теряют сознание

Летом 2023 года Европу накрыла рекордная жара. Температура достигает +47 градусов, из-за чего люди теряют сознание.

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Как сообщает ВВС, в 16 городах Италии был объявлен красный уровень опасности. Под угрозой оказались Рим, Флоренция и Болонья. Там в ближайшие дни усилится волна тепла, которая уже длится дольше обычного. Ночные температуры также останутся высокими.

Эксперты утверждают, что периоды сильной жары происходят в рамках естественных погодных условий, но в глобальном масштабе они становятся более частыми, интенсивными и длятся дольше из-за глобального потепления.

В Греции в последние дни температура также достигла 40°C и выше. Акрополь в Афинах – самая популярная туристическая достопримечательность страны – был закрыт в самые жаркие часы пятницы и субботы, чтобы обезопасить посетителей.

"Там было невероятно. Но по пути мы видели, как люди теряли сознание, обращались за медицинской помощью, сидели на кузовах машин скорой помощи и даже рвались от теплового удара", – рассказали очевидцы.

Есть также опасения по поводу повышенного риска лесных пожаров, особенно в районах с сильным ветром.

Высокие температуры уже достигли центральных частей Европы, в том числе Германии и Польши.

Метеорологическое бюро Чехии предупредило, что температура в выходные дни может превысить 38°C, что является исключительно высоким показателем для страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые определили показатель верхней критической температуры тела, при которой человек может нормально функционировать. Пороговый показатель составляет в среднем +40+50 °C.

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