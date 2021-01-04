Европейский суд по правам человека решит судьбу маленькой украинки, которую хотят отобрать у матери

В ближайшее время Европейский суд по правам человека рассмотрит дело о принудительном выдворении 3-летней украинки в Мексику. Пока мама с дочерью вынуждены скрываться, поскольку в любой момент девочку могут насильно отобрать и отправить к отцу. На сторону иностранца встали представители ГУ Минюста Украины в Запорожской области.

Как рассказала OBOZREVATEL мать 3-летней Мишель Яна Чистякова, отец ребенка, 52-летний гражданин Мексики, при помощи чиновников из ГУ Министерства юстиции в Запорожской области пытается насильно забрать малышку жить к себе. Суды длятся уже два года. Причем иностранца поддерживают чиновники ГУ Минюста в Запорожской области.

Семья Яны и мексиканца прибыла в Украину летом 2018 года Facebook Яны Чистяковой

Буквально перед Новым годом мама девочки получила письмо из Европейского суда по правам человека о том, что до 15 января приостановлены все действия по выдворению ребенка из Украины.

"Еще в октябре я обратилась в ЕСПЧ. Там уже 19 ноября приняли решение остановить все принудительные действия по выдворению ребенка с территории Украины в Мексику. Письмо об этом попало ко мне уже 31 декабря 2020 года. Надеюсь, что в ближайшее время суд примет справедливое решение", – говорит Яна.

Напомним, эта история началась еще летом 2018 года. Тогда Яна вместе с маленькой дочкой и мужем-иностранцем приехали в Запорожье навестить ее маму, у которой обнаружили онкологию. Через несколько дней после прибытия в Украину муж передал женщине документы на дочь и оставил их жить одних, самостоятельно. Сам уехал в неизвестном направлении, даже не сообщив дату возврата. К тому же в семье уже были разногласия, и Яна решила с ним развестись.

Мишель уже три годика Facebook Яны Чистяковой

Тогда мексиканец обратился в свое министерство юстиции и потребовал вернуть ему дочь, которую якобы жена незаконно вывезла в Украину. При этом он сослался на Гаагскую конвенцию 1980 года. Хотя на самом деле супруги вместе прилетели на родину Яны, а о том, что дочь "украли", мексиканец вспомнил аж через полгода, когда узнал от Яны о разводе.

Маленькая Мишель, несмотря на то, что родилась в Мексике, уже давно имеет украинское гражданство. И более двух лет девочка живет в Украине вместе с мамой и сестрой (дочь Яны от первого брака), знает и понимает украинский и русский языки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская стилистка Татьяна Бернер рассказала, как ее бывший муж, гражданин Германии, пытается отобрать и вывезти ребенка из Украины.

Он не позволяет матери видеться с сыном, а чтобы поздравить мальчика с днем рождения, Татьяне пришлось вызывать полицию. Позже стало известно, что немцу все-таки удалось вывезти ребенка, несмотря на решение суда о запрете. Украинские пограничники почему-то не заметили этого документа и пропустили отца с ребенком.