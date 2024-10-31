Евгений из Мариуполя, которому Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией, побывал на матче 'Шахтера' во Львове

Евгению из Мариуполя – 12 лет. Возраст, в котором нужно гонять в футбол, наслаждаясь беззаботным детством. Но вместо этого – война, боль, тяжелые травмы. Фонд Рината Ахметова обеспечил юноше курс восстановления. А 30 октября также помог осуществить мечту Жене: организовал посещение футбольного матча "Шахтер" – "Заря", который состоялся во Львове.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

9 марта 2022 года в дом, где жила семья Жени, прямым попаданием попал российский наряд. Мальчик получил тяжелые ранения. Его мама Светлана сама сделала сыну перевязку, ведь медицинской помощи в Мариуполе тогда уже не было. Семья смогла вырваться из охваченного ужасом города с колонной ООН, которая вывозила людей из Азовстали.

Женя перенес долгое и непростое лечение, получил инвалидность. Он прошел курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова, что помогло улучшить состояние мальчика.

Во Львове Женя погрузился в динамичную спортивную атмосферу, почувствовал дружескую поддержку и заботу. Как настоящий болельщик, парень получил автографы игроков "Шахтера", в память об этом вдохновляющем событии.

"Мы очень благодарны за оказанную нашей семье помощь. Мой сын получил физиологическую реабилитацию и психологическую поддержку. Сейчас он переполнен положительными эмоциями игры и общения с игроками. Поездка во Львов на матч – это впечатление на всю жизнь, еще один шаг по пути выздоровления", – говорит мама Жени Светлана.

В рамках программы "Реабилитация раненых детей" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

По программе "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю помощь и поддержку от Фонда получили более 5 млн детей Украины.

Если ваш ребенок или ребенок, который вы знаете, нуждается в реабилитации, звоните на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 800 509 001.

История Евгения и его семьи вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал крупнейшую в мире коллекцию историй людей, пострадавших в результате войны России в Украине – это уже более 120 тысяч историй из первых уст.