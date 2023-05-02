'Этот вопрос времени': Дмитрий Кулеба назвал два фактора, от которых зависит передача Украине истребителей F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина получит западные истребители F-16. По его словам, это только вопрос времени, как это было со всеми другими видами вооружения.

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Такое заявление министр сделал в эфире "Завтрака с 1+1". По его словам, передача западных истребителей может зависеть от США или контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления", – отметил Кулеба.

Он добавил, что из-за колебаний союзников в этом вопросе Украина заплатит дополнительную цену жизнями людей.

"Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее, и нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих ракетными ударами", – добавил министр иностранных дел.

Стоит отметить, чтобы выиграть войну с Россией Украине необходимо лишить врага возможности применять авиацию для поддержки наземных сил. Именно для этого ВСУ необходимы современные западные истребители F-16.

Ранее Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками по обеспечению нашей страны истребителями F-16. Несколько стран уже выразили готовность приступить к подготовке украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не может оттягивать деокупацию своих территорий от российских захватчиков. Именно поэтому армия не будет ждать, пока западные партнеры примут решение о передаче Украине современных западных истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на американских истребителях F-16 уже сейчас готовы летать десятки украинских пилотов. По его словам, на этих самолетах они готовы воевать хотя бы завтра.

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