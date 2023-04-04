'Этого здания физически не существует': в ВСУ прокомментировали ролик с Пригожиным и рассказали о ходе боев за Бахмут

Глава ЧВК "Вагнер" и скандальный российский бизнесмен Евгений Пригожин опубликовал видео, где якобы поднимает триколор РФ перед зданием Бахмутской мэрии и декларирует "юридический" контроль оккупантов над городом. Однако здания городского совета уже давно нет и в помине, захватчики разбомбили его в ходе тяжелейших боев, поэтому "показуха" от Пригожина оказалась очередным фейком.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона UA Разом. Военный, воспользовавшись случаем, "потроллил" позера, упомянув недавнюю ликвидацию "военкора" РФ Владлена Татарского в зале питерского кафе.

"Пригожин ездит наверняка в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас опасно. Там, видите ли, взрываются рестораны… И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует, оно фактически уничтожено под ноль", – обозначил представитель украинских защитников Бахмута.

При этом Череватый не скрывает, что город остается критически горячей точкой сопротивления оккупантам. На Бахмутском направлении сосредоточено основное внимание российской армии, особенно "вагнеровских" боевиков.

"Только за минувшие сутки произошло 32 атаки врага и 26 боеприкосновений как в самом Бахмуте, так и в окрестностях города. Наши позиции были обстреляны 238 раз со ствольной и реактивной артиллерии", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме США отрицают российские фейки в СМИ о якобы захвате Бахмута в Донецкой области. Там подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают упорную борьбу за город.

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