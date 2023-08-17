'Это сильно надо?' В Харькове работник пиццерии отказался говорить на украинском языке. Видео

В Харькове работник одной из пиццерий отказался разговаривать на украинском языке. Мужчина аргументировал это тем, что его понимают и на русском языке.

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При этом он добавил, что говорить во время работы на украинском языке он может по собственному желанию. Разговор с работником пиццерии в Telegram опубликовал журналист Константин Андриюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина, который забирал заказ, спросил, почему работник пиццерии разговаривает с клиентами на русском языке. Сотрудник заведения ответил, что не обязан "исполнять приказы" и подстраиваться под клиентов.

Более того, мужчина выдал, что с клиентами якобы разговаривает на украинском языке, а с курьерами говорит так, как пожелает.

"Это сильно надо? Я должен ваши приказы исполнять? С человеком могу поговорить (на украинском, – ред.) если попросят, но мое желание должно быть. Но с вами я не хочу. Вы не клиент, вы доставщик, курьер", – заявил работник пиццерии.

Напомним, в Херсоне пострадавшей в результате подтопления женщине в госучреждении отказались предоставлять консультации на украинском языке. Представитель ЦПАУ в ответ на претензии посетительницы заявила, что "никто не заставит ее разговаривать на украинском".

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Житомира разгорелся спор из-за обслуживания на русском языке, когда продавцы оскорбительно отозвались о западном украинском городе. Посетительница магазина включила камеру и сделала им замечание, а те набросились на нее с угрозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре двое сотрудников сетевого магазина "Вина мира" отказались обслуживать покупательницу на украинском языке и даже процитировали в свое оправдание Конституцию, правда, тоже на русском. Уже на следующий день обоих молодых людей уволили, а менеджер сети национального уровня позвонила клиентке с извинениями и заверениями в патриотизме.

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