'Это о справедливости': Порошенко лично поздравил Червинского с освобождением из СИЗО

Петр Порошенко поздравил разведчика Романа Червинского, вышедшего из СИЗО в Кропивницком под залог. Как известно, Червинского полтора года содержали под стражей, и наконец-то апелляционный суд изменил меру пресечения на залог в 9 млн грн. Вчера Порошенко уплатил залог за Червинского, а сегодня утром разведчик вышел из СИЗО. Его встречали родные, друзья, небезразличные украинцы и народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность". Сразу после освобождения Порошенко по телефону пообщался с Романом Червинским.

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Об этом написала пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Мы не дали им реализовать их сценарий. Я хочу сказать, что ты большой молодец! Это пример героя", – сказал Порошенко.

"Петр Алексеевич, благодарю вас! Родственная душа чувствуется на дистанции. Не нужны слова, а есть действия, которые говорят сами за себя. Я хочу всю фракцию поблагодарить. Они все брали меня на поруки. Благодаря вам я мог держаться. Я верю, что наша Украина объединится вокруг людей, которые, несмотря ни на что, стоят на стороне правды. Это нужно простым людям, чтобы они знали, за что мы здесь живем, за что воюем, за что наши парни кладут свою жизнь", – сказал Червинский.

"Герой-разведчик Роман Червинский на свободе! Несокрушимый и непобедимый воин. Полтора года ада для Романа наконец-то закончились. Рад был позвонить и лично поздравить Червинского. Роман уже сегодня увидит семью и обнимет троих своих детей. Это о справедливости", – написал Порошенко в соцсетях.

Ранее все 27 народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" выразили готовность взять Романа Червинского на поруки. Петр Порошенко после решения суда о назначении залога внес необходимую сумму.

"Несправедливо, когда убийца Цемах на свободе в России, а украинский герой разведчик Червинский, который его захватывал, за решеткой в Украине", – убежден пятый президент.

"И так мы, наша команда, которая готова была в полном составе взять Романа Червинского на поруки, будем бороться за каждого украинского военного, за каждого из тех, кто защищает Украину", – подчеркнул Порошенко.