'Это не стереотип и не миф – это вброс': военнослужащий Остап Украинец рассказал о языковой ситуации в ВСУ. Видео

Украинские военные на самом деле не разговаривают на русском языке. А все разговоры о "русскоязычных" защитниках – это вброс Москвы, которая пытается внести раскол в украинское общество где только можно.

Такое мнение высказал писатель и военнослужащий Остап Украинец. Он объяснил, почему появились споры на эту тему.

"Из всего моего опыта работы на всех возможных полигонах и с мобилизованными, и с людьми, которые служат, ни**ра не говорят военные на русском. Это не стереотип, это вброс. Это вброс, который активно подыгрывала Россия, потому что она давно целенаправленно это делает. Ей нужно создать образ принципиально русскоязычной группы, которая будет противопоставлена всем остальным. России нужно перенести этот дискурс в формат, где он несет раскол", – сказал Остап Украинец.

Он отметил, что те, кто начинает разговоры о "мифических военных", которые якобы говорят на русском, на самом деле раскалывают общество, сознательно или не сознательно используя инструмент Кремля.

А верят таким сказкам только неосведомленные люди, которые сами не являются военными и никогда не были в среде украинских защитников.

"У нас нет образа военного, который говорит на русском. Наш типичный образ военного говорит на украинском. Откуда взялось это представление? Ну где-то оттуда же, что у нас состояние войны, а не военное положение. С того, что некоторым людям проще поверить в какую угодно дичь, лишь бы только не признавать, что они чего-то не знают и в чем-то не правы", – отметил военный.

Кто такой Остап Украинец

Остап Украинец – популярный украинский писатель, переводчик, литературовед и основатель YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка".

В марте прошлого года он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Он неоднократно высказывался о том, что считает государственный язык фактором безопасности. А в условиях войны этот вопрос становится все более остро, убежден Украинец.

