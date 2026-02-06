'Это не прогресс': Грегг Гарпер указал на риски электронного голосования в адвокатуре во время войны

Бывший член Конгресса США и профессиональный прокурор Грегг Гарпер предостерег от попыток дестабилизации украинской адвокатуры через так называемые "теневые отчеты" и манипуляции внешних групп влияния.

Соответствующие заявления он сделал во время презентации аналитического исследования в Брюсселе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Харпер, который представлял 3-й избирательный округ штата Миссисипи (2009 - 2019) и работал во влиятельных комитетах Конгресса, отметил важность защиты конституционного статуса адвокатуры в Украине.

В частности, он резко раскритиковал деятельность групп, которые пытаются подорвать доверие к органам адвокатского самоуправления во время войны.

"Нельзя предоставлять кредит доверия группам и публикациям, чья цель - разрушить общественное доверие к профессии. Эти самозаинтересованные и хорошо финансируемые внешние группы проводят манипуляции, почти не интересуясь правдой. Почему вы должны создавать смятение для более 70 тысяч членов адвокатуры, придавая хоть какой-то вес этим так называемым "теневым отчетам"?" - заявил конгрессмен.

По словам Харпера, независимая юридическая профессия и механизмы защиты, которые обеспечивает адвокатура, являются первоочередными целями для давления.

"Если эта юридическая атака (lawfare attack) ослабляет адвокатуру - это не реформа. Любое, что ослабляет адвокатуру - ослабляет Украину. Вы должны сделать ее сильнее и эффективнее, сохранив ее конституционную независимость и самоуправление - это сделает сильнее и саму Украину", - подчеркнул он.

Риски "цифрового контроля" и экзаменов

Как юрист и бывший прокурор города, Гарпер отдельно остановился на попытках навязать полную цифровизацию профессиональных процедур.

"Адвокат - это не просто набор алгоритмов. Юристы не только применяют закон, они убеждают словом, логикой и способностью строить доверие. Полная цифровизация квалификационных процедур без элементов живого профессионального оценивания может привести к искажению компетентности. Европейские стандарты базируются на том, что это гуманитарная юридическая профессия, основанная на работе с людьми, а не только с технологиями", - отметил Харпер.

Касаясь идеи введения электронных выборов в органы адвокатского самоуправления, экс-конгрессмен назвал это опасным экспериментом во времена военного положения.

"Электронное голосование в адвокатуре во время войны - это не прогресс, а высокий риск политического инжиниринга и внешнего вмешательства. Это создает возможности для манипуляций со стороны врага и ставит под угрозу легитимность органов самоуправления. Мы должны обеспечить реальную безопасность и прозрачность, а не ставить под удар независимость профессии через уязвимые цифровые инструменты", - подчеркнул он.

Реформа должна быть эволюционной

Он подытожил, что реализация "Дорожной карты" реформ в рамках вступления Украины в ЕС не предусматривает демонтажа текущей модели самоуправления.

"Документ предусматривает эволюционные, а не революционные реформы. Ни одно из его положений не дает отдельным общественным организациям или экспертным сетям права навязывать единую модель самоуправления или ставить под сомнение конституционно гарантированную независимость юридической профессии", - резюмировал политик.