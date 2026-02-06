'Пошли снимать деньги с карточек, а они оказались пустыми': две недели семья пожилого кинооператора под Киевом жила впроголодь, пока он не умер

Под Киевом 4 февраля умер известный кинооператор и мастер спецэффектов Павел Лойко. Ему было 82 года. Последние две недели перед смертью он и его супруга практически жили на хлебе и воде, так как у них закончились деньги на банковских карточках. А просить о помощи они никогда не хотели. Соседи даже и не знали, в каком ужасном положении оказалась пожилая пара.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Две недели жили впроголодь

Курортный поселок городского типа Ворзель находится недалеко от Киева. Тут живет много известных людей. Например, тут расположен дом известного боксера Усика, тут жили родственники экс-посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Тут проживает и вдова композитора Игоря Поклада Светлана.

Именно она первой написала в соцсетях, что в их поселке произошла ужасная трагедия.

"В тот день ко мне прибежала соседка Павла Лойко и говорит: "Помогите, пришла жена Лойко Лидия, сама еле-еле на ногах стоит, рассказала, что последние две недели они жили впроголодь". Оказалось, что супруги пошли снимать деньги с банковских карточек, а карточки оказались пустыми, денег нет. Видимо, пенсия минимальная, и деньги закончились. Они вернулись домой, просто легли и существовали на хлебе да воде", – рассказала OBOZ.UA Светлана Поклад.

Женщина говорит, что ранее даже никто не обратил внимания, что из трубы их дома не идет дым. Только сейчас, после того как стало известно о смерти Павла Лойко, труба вновь "ожила" и оттуда идет небольшая струйка дыма.

Павел Лойко был кинооператором нескольких советских фильмов: "Пропавшая грамота", "Варвара-краса, длинная коса", "Распад", "Тайна корабельных часов". Основная его работа заключалась в создании спецэффектов в кино. Тогда не было компьютеров, поэтому создавать приходилось своими руками с помощью смекалки, макетов, света и зеркал.

Что говорят власти официально

Староста Ворзеля Вячеслав Преподобный отметил OBOZ.UA, что точно, от чего умер кинооператор, станет понятно только после официальной судмедэкспертизы.

"Сейчас говорить, что человек умер от голода и холода, слишком рано. Он был достаточно пожилым и мог умереть от старости", – считает Преподобный, сам по образованию медик.

В Киевской областной военной администрации (КОВА) в то же время заявили, что Лойко умер из-за хронической ишемической болезни сердца.

Староста говорит, что в селе работает социальная служба, но о том, что этой семье нужна помощь, никто не сообщал. И они сами также не обращались.

"У нас есть социальные работники, которые ходят за лекарствами, продуктами, сейчас раздают горячие обеды. Но если у нас нет информации о том, что семья в бедственном положении, то как мы можем помочь, у нас на учете они не состояли. После того как стало известно о смерти Лойко, к вдове приходили наши работники, общались, предлагали помощь, пройти медицинское обследование. От всего, включая и социальную помощь, она отказалась. В доме есть печка, ее топят, там тепло", – говорит староста.

Похороны кинорежиссера состоятся за счет денег громады, так как у вдовы средств нет.

От посторонней помощи отказывались

В Ворзеле говорят, что семья кинооператора вела затворнический образ жизни. С соседями они здоровались, даже могли перекинуться парой фраз. Но дома у них никто из соседей не был. Да и если что-то необходимо было им передать, то обычно это просто перекидывали через забор.

Хотя пара, по отзывам соседей, приятная. Супруга – интеллигентная женщина, работала в области литературоведения. У себя на участке они установили теплицы, где высаживали цветы, экзотические растения.

"Но от помощи они всегда отказывались. Даже во время российской оккупации Ворзеля я как-то предлагала им продукты, но они наотрез отказались: "Зачем? Нет-нет, нам ничего не нужно". Предлагала помощь, чтобы их эвакуировали, но они тоже отказались. Хотя их можно понять, они одинокие, и ехать им некуда", – вспоминает Светлана Поклад.

История кинооператора настолько потрясла окружающих, что люди собираются искать выход. В такое время, когда идет война, Россия убивает украинцев не только оружием, но и морит холодом, нужно внимательно смотреть вокруг – не нуждается ли кто-то из ваших соседей, знакомых в помощи.

О помощи могут не просить или просто не знать, как это сделать. Но одинокие старики остаются в замерзших квартирах, не могу спуститься или подняться на верхние этажи, чтобы купить картошки или хлеба.

В Ворзеле также серьезная проблема со светом. А на улице, где живет семья оператора, забита канализация. Поэтому жители уже забыли, что такое вода, как принять душ и включить бойлер, не говоря уже об остальном.

Светлана Поклад вместе с подругой собираются после похорон обращаться к депутатам, старосте, чтобы вместе с единомышленниками взять на контроль одиноких людей, семьи, которые нуждаются в помощи, присматривать за ними. Чтобы больше подобные трагедии не повторялись.