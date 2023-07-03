Это не имеет ничего общего с правосудием, – Федина прокомментировала избрание меры пресечения Алексею

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина после заседания суда по избранию меры пресечения Сергею Алексееву сказала журналистам, что власть в очередной раз продемонстрировала, что руководствуется принципом "чужим – закон, своим – все".

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"Вот, например, есть депутат Кузьминых, "Слуга народа", его 10 мая задержали за то, что он якобы взял взятку более полумиллиона гривен. Я напомню, это было на медицинских закупках. Знаете, какой ему залог назначили? 49 тысяч 600 гривен У нас так же есть двое "Слуг народа", которые убили людей в ДТП – им вообще ничего не назначили. – у него так же был залог 49 тысяч 620 гривен. То есть мы видим. насколько предвзято отношение", – отмечает София Федина.

"Сегодня в суде звучало очень много моментов, которые расходятся с законом. Несколько примеров - "подозреваемый" становился и "свидетелем", и "потерпевшим", в зависимости от страницы этого дела. , внезапно начал писать докладные, жалобы и заявления на имя следователя, или ДБРівця, или судьи на чистом московском языке. перечислила депутат.

"Адвокат Алексеева указывал конкретные страницы, конкретные абзацы, конкретные факты, судья не зафиксировал ничего и половину заседания, по моему личному впечатлению, просто дремал. Во время заседания было очень много охраны, а перед самым вынесением решения подъехал автозак. То есть по сути с самого утра знали, какое будет решение. Что это имеет общего с правосудием как таковым?", - возмутилась Федина.

Она также отметила, что судебное заседание намеренно затягивалось, чтобы адвокаты не смогли внести залог сегодня: "специально тянулось это заседание, решения, перерывы, чтобы достигнуть шести часов вечера, когда банки уже не работают и нет возможности сегодня внести залог. Уже было спланировано маски -шоу, которое будут показывать по "единственному марафону", – подчеркнула Федина.

Она также сообщила, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.

"Я сказала и следователям, и работникам суда: сколько бы они ни служили режиму, оно все равно им вернется, и их собственным детям. Но то, что сегодня происходило, с правосудием не имеет абсолютно ничего общего", – говорит Федина.