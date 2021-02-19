У 2021 році уряд просто "забув" виділити кошти на лікування та реабілітацію учасників бойових дій. На годині запитань до уряду 19 лютого керівниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що на потреби відомства виділили так мало коштів, що їх не вистачить на фінансування ліків та реабілітації для ветеранів. Відтак її відомство проситиме у депутатів збільшити ці статті фінансування.

Але що робити доти? Адже практично кожен з більш як 400 тисяч учасників бойових дій потребує лікування або різного роду реабілітації?

Депресивні розлади, загострення хронічних та інші ментальні проблеми - такі діагнози ставлять ветеранам, які повернулися з війни. І самостійно подолати ці проблеми вони не зможуть. Навіть попри тривалий курс лікування, жахливі спогади все одно можуть повернутися і впливати на їхню якість життя. Тобто великій кількості ветеранів доведеться періодично знову звертатися за допомогою до лікарів впродовж всього життя.

Усе тому, що 90% військових, потрапляючи на фронт, психологічно не готові до того, що на них там чекає. Це – не їхня вина. До такого не може бути готовий ніхто.

Попри обіцянки, держава за всі ці роки так і не відкрила всеукраїнську мережу реабілітаційних центрів для колишніх атовців. Все, що маємо наразі - створено або коштом місцевих бюджетів, або благодійників. Однак, цього абсолютно не достатньо задля допомоги сотням тисяч психологічно скалічених ветеранів.

Хочу зауважити, що допомоги потребують не тільки ті, хто страждає від постравматичного синдрому, а їхні сім'ї. На цьому тлі уже розпалося чимало шлюбів, сталося чимало трагедій, які можна було попередити.

Ми разом з фахівцями розробили ідею соціального проекту – відкриття центрів соціально-психологічної реабілітації для учасників бойових дій у кожному регіоні. Це можна робити коштом громади чи благодійників, чи шляхом комбінованого фінансування.

Першою новацією цих центрів ми бачимо те, що вони надаватимуть безоплатну допомогу не лише ветеранам, а і членам їх сімей, родинам загиблих учасників бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та кожному, хто постраждав внаслідок надзвичайних ситуацій.

Друга новація – поруч з з психологічною підтримкою у центрах можна буде отримати соціальну та правову допомогу. Наприклад - оформлення документів для отримання пільг, або земельної ділянки. Також передбачається проведення різноманітних заходів.

Нині ми пропагуємо цю ідею серед керівників громад. Сподіваюся, в них прокинеться почуття земляцтва, розуміння та співчуття до ближнього. Адже більшість учасників бойових дій – молоді чоловіки, у яких все життя попереду. І їх підтримка дуже потрібна дружинам, дітям, батькам. Та зараз - ми зобов’язані допомагати їм!

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