'Это место памяти погибшего генерала': Фонд Порошенко призвал восстановить Музей Шухевича, который уничтожила РФ

Ровно год назад российские варвары уничтожили Музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове. К сожалению, за это время восстановление исторического памятника так и не началось.

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Об этом сообщает лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Для московского режима имена Романа Шухевича или Степана Бандеры – это как ладан для чертей. А для Украины память о лидерах национального освободительного движения – это не меньшее оружие, чем дроны или снаряды. Как известно, Фонд Порошенко с самого начала полномасштабного вторжения системно помогает Силам обороны, снабжая их FPV-дронами, "Мавиками", средствами РЭБ и другим необходимым снаряжением. Сумма помощи бригадам и батальонам уже превысила 6,5 млрд грн", – написал Порошенко.

Сразу после варварской атаки врага на Музей Шухевича Фонд Порошенко предложил финансовую помощь для скорейшего восстановления разрушенного памятника, а соответствующее гарантийное письмо было передано руководству учреждения. Идея восстановления дома была поддержана на встрече общественности 17 января 2024 года во Львове, в историческом музее, в частности дочерью Романа Шухевича Марией Трилевской, председателем Братства ОУН-УПА Богданом Боровичем, диссидентом и общественным деятелем Мирославом Мариновичем, народными депутатами Украины, депутатами Львовского областного и городского советов.

"Однако, вопреки пожеланиям львовской громады, городские власти проигнорировали предложение Фонда Порошенко как можно быстрее отстроить Музей Шухевича. В то же время львовские чиновники в условиях ухудшения экономической ситуации и повышения налогов решили организовать сбор средств с людей. Это – сознательное затягивание процесса восстановления музейного комплекса", – заметил Порошенко.

Первое и самое важное, что должно быть сделано, – восстановлен этот дом в таком виде, в каком он был до того, как его разрушили российские "Шахеды". У нас нет могилы Романа Шухевича, поэтому и для семьи, и для всех украинцев именно это место является местом чествования погибшего генерала. Здание Музея – это бывший подпольный штаб ОУН, где Шухевич скрывался в последние годы своей жизни и где был убит советскими кагэбистами в 1950 году. 5 марта 2025 года исполнится 75 лет со дня героической гибели легендарного командира УПА. Было бы очень символично, справедливо и правильно почтить память Шухевича не на руинах, а в отстроенном музее.

Фонд Порошенко призывает: в конце концов прекратите болтовню и затягивание процесса восстановления, скрываясь за бумаготворчеством, и начните работы по восстановлению Музея Шухевича.