'Это место, где оживают мечты': актриса Ирина Кудашова провела мастер-класс в 'Блогер Кемпе' от Фонда Рината Ахметова

Зимняя смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова, в самом разгаре! Дети, пострадавшие от войны, здесь отдыхают, учатся и находят новых друзей. Во время этой смены детям "Блогер Кэмп" устроили два мотивационных мастер-класса: для подростков и малышей. Их провела украинская актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова.

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С участниками Кемпа звездная гостья поделилась своим опытом на пути к успеху, рассказала, как открыть в себе таланты и развивать их, в том числе с помощью социальных сетей. Для этого актриса провела практическое упражнение, чтобы дети могли проявить свое актерское мастерство и раскрыться. Кемперы с удовольствием пели, танцевали и креативили.

"Перед выступлением я немного переживала, потому что понимала, что все детишки в "Блогер Кемп" с очень непростой судьбой, и волновалась, получится ли найти с ними контакт. Но была действительно поражена их открытостью, искренностью и готовностью овладевать новым. Чувствуется, что они действительно отвлекаются от трудных обстоятельств, с которыми столкнулись в своей жизни. Их глаза светятся, они искренне улыбаются. Это не просто Кэмп – это место, где оживают мечты", – делится впечатлениями от мастер-класса Ирина Кудашова.

Также актриса поделилась с участниками "Блогера Кэмпа" секретами успешного блогинга. А именно – как удержать внимание аудитории и создать вирусный контент, чтобы стать популярными в соцсетях. Ирина Кудашова посоветовала детям всегда верить в себя, несмотря на осуждение или отсутствие поддержки от окружающих.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего за 19 лет в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"