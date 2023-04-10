'Это дает такую уверенность': Резников рассказал об атмосфере в кабинете Залужного в первые часы после вторжения России

В первые часы после широкомасштабного вторжения России в нашу страну в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного царила довольно спокойная атмосфера. Именно это дало стопроцентную уверенность в победе над агрессором.

Видео дня

Об этом украинским СМИ рассказал министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что приехал в Министерство обороны около пяти утра 24 февраля.

В ведомстве все уже находились в полной боевой готовности. В частности, все постовые были в бронежилетах, шлемах, с автоматами и рожками.

"То есть по полной боевой одеты. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции", – уточнил министр.

В приемной Залужного с самого утра руководили оборонительными действиями. Командиры разных направлений докладывали об обстановке в зоне своей ответственности.

"Принимая доклады, давали ответную реакцию. Докладывают: "То-то и то-то происходит, мы делаем то-то." Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает отвечающего за арту. Говорит: "Можешь нанести поражение?" – "Да, скоммуницируй". Шло реальное живое управление войсками", – объяснил Резников.

Он добавил, что в первый день широкомасштабной войны использовались абсолютно все средства связи: от спецсвязи до обычных мессенджеров.

"Была большая активизация, но в моей памяти не запечатлелось какое-то особое изменение, которое бы с Залужным произошло. Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался", – отметил глава Минобороны.

По его словам, главнокомандующий ВСУ всю жизнь готовился к этому масштабному вражескому нападению.

"И вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность. Потому что ты видишь его, и Мойсюк (заместитель Залужного. – Ред.) такой же, Шаптала (начальник Генштаба. – Ред.) такой же – абсолютно спокойны. Ну, правда, много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами", – резюмировал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил героизм наших защитников в годовщину освобождения Черниговской области от российских оккупантов. Он подчеркнул, что враг не смог добиться своей цели.