''Враг не смог добиться своей цели'': Залужный отметил героизм защитников Украины в годовщину освобождения Черниговщины от оккупантов. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил героизм наших защитников в годовщину освобождения Черниговской области от российских оккупантов. Он подчеркнул, что враг не смог достичь своей цели.

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Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал кадры с оккупации и освобождения Черниговщины.

Главнокомандующий отметил, что до 6 апреля 2022 Силы обороны полностью деоккупировали область. Тогда же в Северском оперативном районе защитники Украины возобновили контроль над Государственной границей Украины.

"Благодаря героическим действиям украинских воинов, противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Враг не смог достичь своей цели на поле боя, поэтому сосредотачивался на терроре против мирного населения", – подчеркнул он.

Залужный добавил, что все российские преступники должны быть наказаны. Он также поблагодарил каждого защитника и защитницы, которые мужественно защищали нашу землю.

Отметим, что первый этап операции по обороне Черниговской области продолжался с 24 февраля по 3 марта 2022 года. Украинские военные вели оборонительные действия, истощая врага и нанося ему значительные потери в технике и живой силе.

Второй этап активной обороны продолжался с 4 по 29 марта 2022 года. Тогда были окончательно сорваны наступательные планы окупантов.

В период с 29 марта по 6 апреля 2022 путинская армия с тяжелыми потерями отступала с Черниговщины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное под Черниговом, где во время оккупации захватчики устроили "подвал смерти". 3 апреля – годовщина освобождения Ягодного. В рамках поездки глава государства заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены. Он также пожелал президенту России провести остаток своей жизни в подвале, "с ведром вместо туалета".

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину освобождения Бучи в Киевской области от российской оккупации, 31 марта, в Украину с официальным визитом прибыли главы правительств Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голб, Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Мая Санду. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они почтили память более 1400 убитых и замученных российскими извергами бучанцев.