Это было не обновления ПО: эксперт выдвинул версию, как хакерам удалось взломать сайты правительства и Дию

Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович заявил, что злоумышленникам удалось взломать министерские сайты и портал Дія из-за уязвимости программного обеспечения. При этом он акцентировал, что о проблеме было известно еще с мая 2021 года.

По его словам, система управления содержимым сайта OctoberCMS требовала обновления ПО, которое могло бы помочь избежать хакерской атаки. Об этом Баранович написал у себя в Facebook.

Баранович посетовал, что по неизвестным причинам сайты правительства Украины не могли правильно настроить на протяжении длительного времени. Также он подчеркнул, что о проблеме с безопасностью сайтов было известно.

"То есть двадцать разных министерств и ведомств не смогли обновить свой заведомо дырявый OctoberCMS с мая месяца. И настроить его правильно тоже не смогли. Это все, что вам нужно знать про потужную систему кибер-безопасности и прочие кибервойска. И это не райрады и не поликлиники, а центральные органы власти. Вам не кажется, что мы зря содержим пять киберцентров? Может скинемся и наймем админа-фрилансера им на замену? Господи, какой стыд", – написал эксперт.

В свою очередь журналист в области кибербезопасности Ким Зеттер у себя в Twitter также указала, что взломанные сайты используют систему управления контентом OctoberCMS. Она также поделилась информацией о системе, в которой говорится об уязвимых версиях пакета October/System, из-за чего злоумышленники могут запросить сброс пароля учетной записи, а затем получить доступ к учетной записи с помощью специально созданного запроса.

При этом отмечается, что проблема уже была исправлена в новой сборке системы, и для ее решение необходимо просто обновить программное обеспечение.

Sources tell me ~15 sites in Ukraine - all using October content management system - have been defaced, incl Min of Foreign Affairs, Cabinet of Ministers, Min of Ed, Emergency Services, Treasury, Environmental Protection. Attackers apparently used this: https://t.co/7ojWbjZWDd pic.twitter.com/FaepCsRO5E