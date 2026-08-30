Это был выстрел в армию, в язык, в веру – в самое сердце Украины: Порошенко почтил память Андрея Парубия

Год назад во Львове был убит народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность", председатель Верховной Рады Украины восьмого созыва, комендант Самообороны Майдана, Герой Украины Андрей Парубий.

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Петр Порошенко почтил память своего соратника, друга и побратима.

"Уже год тебя нет с нами, Андрей…Нет моего друга, моего побратима, человека, с которым мы вместе прошли Майдан, работали в Верховной Раде, боролись за реформу армии, утверждение украинского языка и независимость Украинской Церкви", — написал в соцсетях Порошенко.

"Мы были вместе, когда решалась судьба Украины. Продолжили борьбу за ценности Революции Достоинства, когда парламент принимал решения о необратимости курса Украины на вступление в ЕС и НАТО, утверждении украинского языка, законодательном укреплении армии и независимости украинской церкви. Вместе делали всё, чтобы Украина окончательно вышла из российской орбиты", — пишет пятый президент.

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"Андрей Парубий принадлежал к числу государственных деятелей, которые хорошо понимали, кто наш извечный враг и что наш европейский путь должен быть твердым и последовательным. Год назад это был выстрел не просто в человека. Это был выстрел в Армию, в Язык, в Веру. Прямо в самое сердце Украины", – подчеркивает Порошенко.

"Но враг ошибся. Ведь можно убить человека, но невозможно убить идеи, ради которых он жил. В Киеве появилась улица имени Андрея Парубия — возле Мариинского парка, рядом с местами, где ты защищал Украину как комендант Майдана и где творилась новейшая история нашего государства. Во Львове появилась площадь Андрея Парубия. Там, в центре твоего любимого города… Это — память. Это — историческая справедливость. Это — наш долг перед тобой", — пишет Петр Порошенко.

"Ты никогда не жил прошлым. Всегда смотрел вперед и боролся за будущее Украины. Поэтому и мы не имеем права останавливаться. Мы должны сделать всё, чтобы Украина, за которую ты боролся, победила. Чтобы она была сильной, европейской, украинской. Чтобы её вступление в ЕС и НАТО наконец состоялось. Чтобы твоя борьба не была напрасной. Ты остаёшься с нами, Андрей. В наших делах. В нашей борьбе. В нашей памяти. Вечная память моему другу и побратиму Андрею Парубию", — пишет Петр Порошенко.