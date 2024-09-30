'Есть все необходимое на первое время': в Каменском переселенце из Селидового получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Люди эвакуируются из Селидова и его окрестностей. Многие переселенцы из этой громады теперь живут в Каменском, что на Днепропетровщине. Фонд Рината Ахметова передал тысячи продуктовых наборов. Выдачи развернулись в гуманитарном хабе "СЕЛИДОВА UA".

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"Для переместившихся с горячих точек людей эта помощь очень нужна", – рассказывает Лилия Варгата, сотрудница Центра для ВПО "СЕЛИДОВЕ UA".

"В наборе есть все, что необходимо на первое время", – говорит Олег, переселенец из Селидового.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда Каменском.