Единственное, чего я хочу после этих долгих четырнадцать месяцев – это справедливость в библейском смысле слова. Глаз за глаз, зуб за зуб.

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Я понимаю, что это трудно достижимое желание, но я надеюсь, что они тоже хлебнут войны в изобилии. По самые ноздри. И захлебнутся в крови, дерьме, разрухе и горе, которые с собой принесли.

Я – атеист, я знаю, что бога нет, но будь он, он бы меня понял.

Я не о мести сейчас говорю – я говорю о возмездии за содеянное.

То, что все это называется "русской весной", плохо характеризует отнюдь не весну, а тех, кто ее оскверняет своим присутствием.