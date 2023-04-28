Есть ключевой фактор: в ISW объяснили, от чего зависит способность России вести затяжную войну против Украины

Кремль изначально не планировал вести в Украине затяжную войну, а надеялся на "блицкриг". При этом возможность российской армии восстановить свой военный потенциал, чтобы выдержать затяжную войну против Украины, ограничена.

Видео дня

Об этом говорится в аналитической сводке американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что российские оккупанты начали широкомасштабное вторжение в Украину, имея недостаточно ресурсов.

"Кремлевский план быстрой войны провалился. Намерение Кремля контролировать Украину и уничтожить ее государственность остается неизменным – цель, которая в настоящее время не по средствам России, учитывая сопротивление Украины. Тем самым Кремль создает условия для затяжного конфликта", – считают аналитики.

На данный момент оккупанты пытаются восстановить свои силы и мобилизовать свою оборонно-промышленную базу, однако до сих пор Кремль не заявил о полной национальной мобилизации.

Но, по словам аналитиков, способность Кремля выдержать затяжную войну в Украине непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своего потенциала. При этом способность России восстановить свой военный потенциал в настоящее время ограничена.

В то же время, эксперты считают, что успешное украинское контрнаступление лишит Кремль передышки для пополнения своих ресурсов, что в конечном итоге позволит украинским защитникам выгнать российских оккупантов. Однако сейчас Россия получает время на передышку из-за недостаточной помощи Запада Украине.

В ISW подчеркнули, что именно из-за недостаточной помощи Запада Украине после поражений под Харьковом и Херсоном Россия смогла перейти в контрнаступления и завладеть инициативой в зимней кампании.

Стоит отметить, что Кристофер Каволи также сообщил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. ВСУ получили 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

В то же время начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что пока все с нетерпением ждут начала украинского контрнаступления, оно уже "тихонько идет". Украинские воины сейчас методично работают над уменьшением мощностей и возможностей вражеской группировки.

Американские чиновники считают, что контрнаступление Сил обороны Украины для освобождения всех захваченных Россией территорий может начаться в мае. Его основой может стать операция вдоль береговой линии Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не спекулировать на теме контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что информацией о планах наших войск владеет ограниченный круг лиц, поэтому никто точно не скажет, где и каким образом ВСУ будут уничтожать врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!