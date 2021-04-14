Осенью Украину ждет новая мощная волна COVID-19, – инфекционист

Ближайшей осенью в Украине может вспыхнуть очередная мощная волна коронавируса. Остановить ее удастся только путем массовой вакцинации населения.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. "Следующую волну можно ожидать, начиная с третьей-четвертой недели сентября в том случае, если до того времени не наладится вакцинация", – предупредил он.

По мнению медика, нынешний жесткий карантин (локдаун) в Киеве и ряде других областей был введен поздно. Это привело к большому количеству летальных исходов.

"Ограничительные меры необходимы для контроля за респираторными эпидемиями. Однако их введение, по крайней мере, в Киеве, было запоздалым. Поэтому мы имеем большое количество смертей, перегрузку системы здравоохранения", – заметил Курпита.

В этом контексте он отметил, что теперь самое главное – качественно подготовиться к следующей волне, которая "скорее всего, будет у нас осенью и может быть такая же, как сейчас". В частности, нужно организовать массовую вакцинацию населения от COVID-19.

"Я знаю, что все ждут простых решений, но простое решение одно: это вакцинация. Ее в Украине пока нет", – напомнил врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что до конца текущего года в Украине следует обеспечить использование 47 млн доз вакцины от коронавируса, то есть привить более 23 миллионов человек.