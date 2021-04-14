Восени на Україну чекає нова потужна хвиля COVID-19, – інфекціоніст

Найближчої осені в Україні може спалахнути ще одна потужна хвиля коронавірусу. Зупинити її вдасться лише за допомогою масової вакцинації населення.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта. "На наступну хвилю можна очікувати, починаючи з третього-четвертого тижня вересня в тому разі, якщо до того часу не налагодиться вакцинація", – попередив він.

На думку медика, нинішній жорсткий карантин (локдаун) у Києві та низці інших областей було запроваджено пізно. Це призвело до великої кількості летальних наслідків.

"Обмежувальні заходи є необхідними для контролю за респіраторними епідеміями. Проте їх запровадження, принаймні в місті Києві, було запізніле. Через це ми маємо велику кількість смертей, перевантаження системи охорони здоров’я", – зауважив Курпіта.

У цьому контексті він наголосив, що тепер найголовніше – якісно підготуватися до наступної хвилі, яка "найімовірніше, буде в нас восени і може бути така сама, як зараз". Зокрема, треба організувати масову вакцинацію населення від COVID-19.

"Я знаю, що всі чекають простих рішень, але просте рішення одне: це вакцинація. Її в Україні поки що немає", – нагадав лікар.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до кінця поточного року в Україні треба забезпечити використання 47 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, тобто щепити більш ніж 23 млн осіб.