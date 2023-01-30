Перебуваючи торік у Штатах, мене познайомили з концепцією "тайной свободы", яку сповідують деякі тутешні російські емігранти і яка, гадаю, складає ядро російської інтелігенції в цілому.

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Суть її приблизна така (згадую близько до тексту): "Да, русский человек всегда знает, что государство его унижает, лжёт, запрещает самому говорить правду и бросает в ГУЛАГи. Но у нас всегда есть Пушкин, Толстой, Достоевский, которые делают нас тайно свободными - эдакий высунутый язык, показанный молчаливым интеллигентом стране".

На що я сказав: "Ви знаєте, для українців "тайная свобода" - оксюморон. Фраза без сенсу. А по-друге, в нас тут якось вчергове прилетів російський снаряд у дитячій садочок, і з'явився інтернет-мем: діра в стіні садка, з якої в середину дивляться обличчя Пушкіна, Достоєвського та Толстого з підписом "дети, к вам пришёл "русский мир".

На що я почув "ну, Толстой тут вообще ни при чём!".

Зараз президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах "вивчає можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт. Бо вони - той самий Толстой, який "вообще ни при чём".

Якщо росіяни "таємно вільні" - гадаю, їм варто так само таємно виступати будь-де.