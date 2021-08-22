'Если есть ад на Земле, то он – там': украинка рассказала об эвакуации из Афганистана. Видео

В воскресенье утром, 22 августа, в Украину вернулся самолет, который забрал из Афганистана наших и иностранных граждан. На борту находились 83 спасенных человека, среди которых была и украинка Разифа Малюта.

Женщина рассказала об эвакуации и ситуации в захваченном талибами Афганистане в эфире канала "Украина 24". По ее словам, в стране царил хаос: террористы разгоняли толпы людей слезоточивым газом, по ним открывали стрельбу. В давке гибли и взрослые, и дети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как говорили сами ребята, которые нас эвакуировали – если есть ад на Земле, то он был там...Покалеченные, отравленные люди, страшный гул", – сказала Разифа.

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Украинке удалось добраться до бронетранспортера, который стоял перед воротами (вероятно, речь о территории аэропорта. – Ред.), когда один из охранников навел на нее автомат. Тогда женщина протянула ему руку и афганец провел ее через толпу ко входу. Сама Разифа назвала это "чудом".

"Так, как повезло мне, не повезло, наверное, очень многим украинцам, которые остались там", – отметила женщина.

Украинка добавила, что она все время была на связи с другими украинцами и Министерством иностранных дел, через которое удалось организовать группу по эвакуации в мессенджере. По ее словам, в чате и сейчас идет активная переписка, оставшиеся в Афганистане граждане Украины ждут своей очереди вернуться домой.

Отметим, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в ведомстве продолжают работать над новым эвакуационным рейсом из Кабула.

Напомним, что самолет отправили в Афганистан для эвакуации наших и иностранных граждан в среду, 18 августа. В субботу, 21 августа, стало известно, что борт вылетел из Кабула и приземлился в Пакистане. После этого он направился в Украину.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Госдепе США сообщили, что Украина с рядом других стран предложила принять у себя часть беженцев из Афганистана.