Еще не пришло осознание, что Юре навсегда 35: в боях за Луганщину погиб муж журналистки Оксаны Смолы

Украина в российской войне теряет своих защитников. Так, в боях за Луганщину погиб муж главного редактора издания Gazeta.ua Оксаны Смолы. Он боролся за Белогоровку.

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На своей странице в Facebook Смола опубликовала трогательный пост посвященный погибшему супругу. Она отметила, что осознание того, что мужчине теперь навсегда останется 35 лет, еще не пришло (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В моей жизни есть три самые страшные даты: 19 ноября 1999 года, когда в автокатастрофе погиб папа, 21 марта 2010 года, когда еще в одной автокатастрофе погибла младшая сестра и теперь вот добавилось 2 марта. Об этом трудно писать, потому что еще не пришло осознание того, что Юра больше не вернется домой и ему навсегда будет 35..." – начала Смола.

По ее словам, когда 19 декабря в 5 утра прощалась с мужем, была на 200% уверена, что он вернется.

"Ибо он мой герой, герой для наших сыновей. Хоть ты и перевелся в штурмовую бригаду и ехал тогда на Донбасс... "Ты – моя вселенная", – говорила я тебе... – Ты знаешь, меня такая ярость переполняла, когда мы сидели в бомбоубежище в первый день войны. Я тогда сидел и думал: не хочу, чтобы мои дети жили так, – сказал ты. – Я пойду, чтобы моим детям не пришлось воевать. И с тех пор последние год для нас тянулся так долго…. Мы видели в основном тебя по видео… Месяц назад на твой день рождения я заказала кожаный браслет с гравировкой даты свадьбы и днями рождения наших малышей. Но ты сказал подарки не отправлять, потому что обещают вывести на Киев с 5 по 20 марта. Потом эта дата перенеслась на конец апреля", – добавила Смола.

Она рассказала, что мужчина сражался в тяжелых боях. Ему и побратимам не было замены.

"Я еще не замочил десяток п..ров и не сжег пару танков, – шутил ты. – И кто прикроет спину Максу? Он же первый побежит на п..ров. Макс в том бою выжил и мы уже познакомились. Вспоминали о тебе и плакали. Он рассказал, какие у вас были планы по возвращению в Киев… Понемногу знакомлюсь с другими твоими побратимами… На войне ты начал материться и курить. Каждый раз за это извинялся. Но я понимала. Хотя просила как вернешься, завязывать с этим. Мы все равно тебя ждем… Хотя собранная хронология событий того дня не дает никакой надежды", – отметила журналистка.

Она рассказала, что Юрию не раз удавалось спастись чудом и такие случаи он называл своим вторым днем рождения.

"Каждый твой выход – это были бессонные ночи или сон по два часа. Когда подпрыгиваешь и проверяешь телефон. Это было ближе к 4 утра. Только тогда могла спокойно спать. Мы готовились к твоему приезду. Старший отложил конструктор танка и ждал, когда составит с тобой. Только ты мог засыпать за столом на кухне в 3 ночи, но собрать Лего для ребенка. Меньший хотел вернуть нашу традицию с вылазками на природу и шашлычок. – С декабря я мылся четыре раза, – писал ты на свой день рождения. – Я обещаю тебя сводить в баню, – говорила я. – О, мы еще ни разу не были вдвоем в бане, – засмеялся ты. Глаза были грустными, но ты всегда улыбался и не терял оптимизма. Я скупала все сухие души, чтобы передать тебе. В нашей "Еве" меня начали узнавать и говорить о них. Я сгребала все. Последние до сих пор лежат, но уже поедут твоим побратимам. А еще я обещала нажарить тебе чебуреков. Потому что ваша еда – это печенье "Марийка", кофе, мивина и тушенка…" – добавила супруга погибшего воина.

По ее словам, мужчина признавался, что возненавидел зиму. Он отморозил себе конечности.

"У меня до сих пор перед глазами фото твоих отмороженных пальцев, когда вы три дня были на позициях в землянках и за то время дождь сменился морозом… Сейчас у меня единственная цель – вернуть твое тело домой и похоронить. Чтобы мы могли с тобой попрощаться. Ждем, чтобы эту позицию ребята отбили и отомстили за тебя и других павших. Знай, наши малыши уже ненавидят россиян и имеют план ликвидации Путина. Для нашей семьи каждый гражданин России – личный враг", – написала Смола.

Также она подчеркнула, что не хочет говорить о деталях.

"Меньше всего, что сейчас нужно нашей семье – это расспросы о деталях. Это кровоточащая рана. Шрам останется навсегда. Но мы не сдадимся, не сломаемся и будем жить дальше. Ради этого Юра отдал свою жизнь. Лучшая помощь нам – поддержка армии. Они стоят за каждого из вас", – подытожила Смола.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта трагическая весть пришла на Полтавщину. Там в Хороле Александра Скрипниченко с фронта не дождались трое детей.

А 7 марта в бою под Бахмутом погиб 27-летний Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи". Боец был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады, он создал одно из самых боеспособных подразделений на фронте.

Также в боях с российскими оккупантами погиб воин "Легиона Свободы" Глеб Рабушин. Он служил старшим боевым медиком 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады.