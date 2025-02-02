Еще может быть снег: харьковский сурок Тимко дал прогноз на весну-2025

Впервые за 21 год традиционное празднование Дня Бабака, которое проходит 2 февраля, отметили без публики. Тимко III сделал свой прогноз на весну-2025 для харьковских ученых.

Видео дня

Объявление предсказания прошло дистанционно на исследовательской станции Харьковского национального университета им. Каразина в селе Нестеровка, сообщили в пресс-службе вуза. Причиной послужили необычно теплая зима и постоянные стрессовые факторы — из-за близости к фронту животные не могли полноценно заснуть.

"Говорит, что в этом году весна никуда и не выходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но говорит, еще могут быть морозы, небольшие. И снежок еще может укрыть землю. Спасибо тебе", — передала предсказание заведующий биостанцией Каразинского университета Владимир Грубник.

Поскольку харьковский "прорицатель" Тимко III оставался активным, его не пришлось будить 2 февраля.

"Теплая зима очень сказалась на проснувшихся сурках. К тому же крепко заснуть им не давали постоянные сотрясения земли, происходящие из-за близких обстрелов в прифронтовой полосе. Животные третий год подряд живут в стрессовых условиях и не могут полноценно погрузиться в зимнюю спячку", – рассказали ученые Каразинского университета.

Прогноз объявили дистанционно с биостанции в Великобурлуцкой общине Купянского района Харьковской области.

Ученые надеются, что эта весна будет не только теплой, но и полной счастливых новостей, и уже в следующем году удастся разбудить Тимка под мирным украинским небом!

Что известно о Дне сурка, который проводят ежегодно

В 2004 году харьковские ученые под руководством профессора Виктора Токарского открыли День сурка на биостанции в Гайдарах под Змиевым.

Ежегодно три сурка дают свой прогноз по приходу весны, хотя ученые не отслеживают точность этих предсказаний по сравнению с синоптическими прогнозами.

В Харьковской области проживает от пяти до 18 тысяч сурков, и именно с целью привлечения внимания к защите этих грызунов была начата традиция предсказания весны. Прогноз сурка Тимка в 2021 году не оправдался, но это не снизило популярность акции. В 2022 году Тимко III спрогнозировал нестабильную весну, а сам вид сурков степных был занесен в Красную книгу как исчезающий.

После начала российского вторжения село Нестеровка, где проживает прорицатель Тимко III и еще около 30 сурков, попало под оккупацию. Только в сентябре село было освобождено от оккупантов.

Заведующий биологической лабораторией "Восточные степи" Владимир Грубник отмечает, что примерно 70-80% прогнозов Тимка сбываются.

Как сообщал OBOZ.UA, День сурка отмечается во многих странах мира, но традиционным праздником является для США и южной части Канады. В этот день нужно следить за сурком, вылезающим из своей норы. Если он увидит свою тень и уйдет назад спать, то зима продержится еще 6 недель. Если же сурок тени не увидит, и не спешит в норку, то весна может прийти уже через 2-3 недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!