Еще две области Украины оказались под угрозой "красной" зоны

Черкасская и Донецкая области Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина, но по показателям соответствуют попаданию в "красную".

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в указанных областях более трех дней превышены два показателя COVID-19.

На Донетчине превышен показатель по коэффициенту выявления случаев заражения – за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций – 73,9%, 75,5% и 76,1% при норме 60%.

Соответствующие показатели завышены и в Черкасской области: коэффициент случаев инфицирования – 22,9%, 25% и 23,2%, уровень госпитализаций – 92,3%, 91,8% и 89,7%.

Добавим, что состоянию на 14 апреля в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три региона – Закарпатье, Ивано-Франковщина и Херсонщина. Остальные – "оранжевые".

Карантин в Украине

Отметим, что "красную" зону вводят, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.

В "красной" зоне запрещены:

прием посетителей заведениями общепита;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий;

проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);

посещение образовательных учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.