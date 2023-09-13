Еще два корпуса на территории Нижней Лавры вернули под контроль государства. Фото
Во вторник, 12 сентября, под контроль нашего государства было возвращено еще два корпуса на территории Нижней лавры. Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в государственное пользование 63-й и 64-й корпуса на территории святыни.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. В корпусах размещалась Киевская духовная академия и семинария УПЦ (МП). Они уже освободили помещение заповедника (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"По словам и.о. директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, уже 13 объектов из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь, вернули под контроль государства. В пользование УПЦ (МП) всего было передано 79 объектов, среди которых есть и подпорные стенки, замощения, МАФы", – говорится в сообщении.
Как известно, 29 марта этого года Заповедник расторг Договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Имеется в виду Мужской монастырь. Это произошло в одностороннем порядке, как это было предусмотрено условиями, указанными в договоре.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.
Ранее Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!