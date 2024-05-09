ЕС продолжит статус временной защиты для украинцев: Стефанишина рассказала детали

Европейская комиссия и Украина согласовали продолжение статуса временной защиты для украинцев в ЕС. Его пересмотрят, когда улучшится ситуация в сфере безопасности в стране.

Впрочем, сейчас для этого предпосылок нет. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время состоявшегося 9 мая Международного саммита городов и регионов, передает Укринформ.

По словам Стефанишиной, условия в сфере безопасности сейчас не позволяют принять какое-либо другое решение относительно статуса временной защиты.

Министр отметила, что с начала полномасштабного вторжения России постоянно держит связь с комиссаром Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел Ильвой Йоганссон. Каждые три месяца они оценивают ситуацию.

"Мы неоднократно обсуждали с ней вопрос возвращения украинцев, продолжение решения о временной защите. Я вчера имела с ней разговор. Мы решили, что статус временной защиты будет продлен, потому что условия безопасности не позволяют принять какое-либо другое решение", – заявила Стефанишина.

Она добавила, что у Украины есть договоренность с Европейской комиссией: как только ситуация в сфере безопасности изменится, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, временной защитой в ЕС пользуются 4,21 млн украинцев. В основном люди, спасающиеся от войны, осели в Германии – 1,3 млн человек, 30%, почти треть от общего количества. Также большое количество беженцев остается в Польше – около 955 тыс. человек или 22,7%.

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