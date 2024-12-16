'Эпицентр' призвал приобщиться к благотворительной инициативе в поддержку детей погибших Героев

Рождественско-новогодние праздники – время, когда хочется верить в чудо и почувствовать магию вокруг. Несмотря на ужасы войны, потери, тревоги и боль, дети мечтают и надеются на светлое завтра. Особенно маленькие украинцы, потерявшие одного или обоих родителей из-за российской агрессии.

В канун Рождества и Нового года компания "Эпицентр" уже традиционно анонсировала благотворительную инициативу "Ангелочки добрых дел". С 2020 года проект уже нашел отклик в миллионах украинских сердец. В этом году инициатива направлена на поддержку детей, подопечных БФ Дети Героев. Приобретая елочные украшения-ангелочки, покупатели не только помогают подопечным фонда, но и чтят память их родителей - погибших Героев.

– Благотворительная инициатива "Ангеленка добрых дел" — это не просто традиция, а ежегодная возможность сделать доброе дело, которое согревает сердца. Каждая приобретенная игрушка-ангел – это вклад в счастливое будущее детей, подопечных благотворительного фонда "Дети Героев". Их родители отдали жизнь, защищая нашу свободу и будущее. Приобретя такое украшение, каждый может приобщиться к великой миссии — помощи детям, особенно нуждающимся в нашей поддержке. Вместе мы подарим им дольку тепла и веру в добро. Приглашаем всех стать частью этого благородного дела и создать настоящее чудо для тех, кто этого так ждет ", — отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" в сфере коммуникаций, рекламы, маркетинга и СМИ.

Приобщиться к благотворительной инициативе "Ангеленка добрых дел" легко: нужно приобрести новогоднего ангелика на кассах в ТЦ "Эпицентр", в зоне новогодней ярмарки или online. Полная коллекция елочных украшений состоит из 12 ангелочков , символизирующих веру, любовь, добро и защиту.

Из года в год мы хотим удивлять наших покупателей, поэтому меняем и улучшаем дизайн игрушки–ангелочка. В этом году ангелочек стал еще лучше — более нежным и сказочным. Это ведь не просто игрушка – это символ добра и света, которого ожидает каждый украинский ребенок в это непростое время. Мы искренне радуемся, что ангелочка добрых дел, как уже традиционно называют эти игрушки, помогут деткам, чьих родителей забрала война, воплотить их мечты и желания. Счастливы, что наши покупатели очень активно приобщаются к благотворительной инициативе и покупают эти игрушки, – рассказывает Светлана Лисанти, директор направления "Сад. Огород" ООО "Эпицентр К".

В прошлом году во время действия благотворительной инициативы посетители Эпицентра тоже покупали новогодние ангелочки. Объединившись с покупателями, ритейлер смог передать детям, подопечным БФ "Дети Героев", желанные подарки на сумму почти 1 млн грн.

Сотрудничество с компанией "Эпицентр" стало для БФ "Дети Героев" отличным примером того, как объединение усилий может создать настоящее чудо для детей, переживших тяжелые потери. Особенно во время рождественско–новогодних праздников, когда так важно дарить тепло, заботу и радость, поддержка Эпицентра помогает нам создать для наших подопечных атмосферу настоящего праздника. Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он не одинок, что о нем заботятся и что даже в самые тяжелые времена есть место для радости, улыбок и веры в лучшее. Вместе с нашими партнерами мы дарим детям не только подарки, но и истинное чувство вдохновляющего на новые мечты чуда, — отметила Татьяна Новицкая, СЕО БФ "Дети Героев".

В 2025 году компания "Эпицентр" вместе с покупателями в сотрудничестве с БФ "Дети Героев", Национальным олимпийским комитетом и украинскими спортсменами продолжит осуществлять спортивные мечты украинских детей.