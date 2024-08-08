'Эпицентр' передал военным медикам аппараты для сердечно-легочной реанимации

Подразделения Вооруженных сил Украины получат от компании Эпицентр 20 современных аппаратов для сердечно-легочной реанимации Schiller Easy Pulse общей стоимостью более 6 млн. грн.

Первую партию медоборудования компания передала Благотворительному фонду молодежной инициативы "Надія", который распределит устройства на наиболее нуждающиеся подразделения ВСУ.

"Аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse уже доказали свою эффективность для спасения жизней украинских военных. Именно поэтому Эпицентр совместно с партнёрскими благотворительными фондами принял решение закупить крупную партию этих устройств для обеспечения медиков в подразделениях сил обороны. В общей сложности мы выделили почти 6,3 млн грн на приобретение инновационного, портативного и автономного оборудования, что обеспечивает эффективную дефибрилляцию и качественный косвенный массаж сердца", - отметил в ходе передачи аппаратов генеральный директор компании Эпицентр Петр Михайлишин.

В свою очередь представители БФ Надежда подчеркнули, что аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse просты и удобны в эксплуатации, благодаря своей конструкции могут легко настраиваться и управляться одним пользователем и могут работать в тесных помещениях и транспорте, что особенно важно при использовании в зонах боевых действий или эвакуации из них.

Совсем скоро эта современная аппаратура от надежного швейцарского производителя Shiller будет передана боевым медикам и подразделениям Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи непосредственно на линии столкновения. Это позволит врачам гораздо эффективнее бороться за жизнь военных, получающих ранения на фронте, защищая страну от оккупантов", - сказала медицинский директор БФ Надія Жанна Овчарова.

Отметим, что группа компаний Эпицентр оказала поддержку медицинской отрасли одним из приоритетных направлений своей благотворительной деятельности. Компания вкладывает сотни миллионов гривен для закупки современного медицинского оборудования, а иногда берет на себя строительство и оснащение целых корпусов больниц. С началом полномасштабного вторжения компания начала благотворительную инициативу "Спасаем жизнь", в рамках которой уже передала украинским военным медикам и больницам в регионах 77 реанимобилей на сумму 209 млн. грн.

БФ молодежной инициативы "Надія" вместе с партнерами с первых дней полномасштабного вторжения оказывает системную помощь прифронтовым госпиталям. Закуплено и доставлено в больницы вблизи линии столкновения критического медицинского оборудования на сумму более 200 миллионов гривен.

В частности, это пять кабинетов гастроколонскопии, более десяти аппаратов ИВЛ, восемь аппаратов для гемодиализа Persmaflex, более двадцати аппаратов для косвенного массажа сердца, десятки быстрых, два аппарата КТ и МРТ-аппарат, ультразвуковые скальпели, и многое другое для дорогостоящего оборудования, необходимо раненых защитников Украины.