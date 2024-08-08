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"Эпицентр" передал военным медикам аппараты для сердечно-легочной реанимации

Мария Шевчук
Общество
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'Эпицентр' передал военным медикам аппараты для сердечно-легочной реанимации

Подразделения Вооруженных сил Украины получат от компании Эпицентр 20 современных аппаратов для сердечно-легочной реанимации Schiller Easy Pulse общей стоимостью более 6 млн. грн.

Первую партию медоборудования компания передала Благотворительному фонду молодежной инициативы "Надія", который распределит устройства на наиболее нуждающиеся подразделения ВСУ.

"Аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse уже доказали свою эффективность для спасения жизней украинских военных. Именно поэтому Эпицентр совместно с партнёрскими благотворительными фондами принял решение закупить крупную партию этих устройств для обеспечения медиков в подразделениях сил обороны. В общей сложности мы выделили почти 6,3 млн грн на приобретение инновационного, портативного и автономного оборудования, что обеспечивает эффективную дефибрилляцию и качественный косвенный массаж сердца", - отметил в ходе передачи аппаратов генеральный директор компании Эпицентр Петр Михайлишин.

"Эпицентр" передал военным медикам аппараты для сердечно-легочной реанимации

В свою очередь представители БФ Надежда подчеркнули, что аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse просты и удобны в эксплуатации, благодаря своей конструкции могут легко настраиваться и управляться одним пользователем и могут работать в тесных помещениях и транспорте, что особенно важно при использовании в зонах боевых действий или эвакуации из них.

"Эпицентр" передал военным медикам аппараты для сердечно-легочной реанимации

Совсем скоро эта современная аппаратура от надежного швейцарского производителя Shiller будет передана боевым медикам и подразделениям Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи непосредственно на линии столкновения. Это позволит врачам гораздо эффективнее бороться за жизнь военных, получающих ранения на фронте, защищая страну от оккупантов", - сказала медицинский директор БФ Надія Жанна Овчарова.

"Эпицентр" передал военным медикам аппараты для сердечно-легочной реанимации

Отметим, что группа компаний Эпицентр оказала поддержку медицинской отрасли одним из приоритетных направлений своей благотворительной деятельности. Компания вкладывает сотни миллионов гривен для закупки современного медицинского оборудования, а иногда берет на себя строительство и оснащение целых корпусов больниц. С началом полномасштабного вторжения компания начала благотворительную инициативу "Спасаем жизнь", в рамках которой уже передала украинским военным медикам и больницам в регионах 77 реанимобилей на сумму 209 млн. грн.

БФ молодежной инициативы "Надія" вместе с партнерами с первых дней полномасштабного вторжения оказывает системную помощь прифронтовым госпиталям. Закуплено и доставлено в больницы вблизи линии столкновения критического медицинского оборудования на сумму более 200 миллионов гривен.

В частности, это пять кабинетов гастроколонскопии, более десяти аппаратов ИВЛ, восемь аппаратов для гемодиализа Persmaflex, более двадцати аппаратов для косвенного массажа сердца, десятки быстрых, два аппарата КТ и МРТ-аппарат, ультразвуковые скальпели, и многое другое для дорогостоящего оборудования, необходимо раненых защитников Украины.