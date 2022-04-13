Епифаний заявил, что почти половина монахов Киево-Печерской лавры хотят перейти в ПЦУ

В Киево-Печерской лавре количество монахов, которые поднимают перед своим руководством вопрос о переходе в независимую от Москвы Православную церковь Украины, приближается к половине. Соответствующее решение может быть принято, когда их будет абсолютное большинство.

Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью изданию "Левый берег". "Когда будет абсолютное большинство (монахов. – Ред.), они примут решение перейти, присоединиться (к ПЦУ. – Ред.), а поскольку это имущество принадлежит государству, то государство перезаключит договор или каким-либо другим образом разрешит этот вопрос", – объяснил владыка.

Так, по словам Епифания, Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Успенская лавры являются достоянием народа Украины. Их имуществом распоряжается правительство, хотя на условиях договора им владеют монастыри Московского патриархата.

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"Государство может принять решение о расторжении договора, хотя по Почаевской лавре у них заканчивается договор аренды в этом году, насколько мне известно", – рассказал Епифаний.

По информации главы ПЦУ, в монастырях украинских лавр "есть значительное количество монахов", которые выступают за переход в Православную церковь Украины.

"Если эта критическая масса монахов наберется и они примут решение (перейти в ПЦУ. – Ред.), то для государства не будет проблемой передать право занимать им лавру. Потому что это собственность украинского государства", – сказал Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель Епифаний заверил, что все православные приходы в Украине принадлежат независимой ПЦУ. Это зафиксировано в Томосе и соответствует разъяснениям Вселенского патриарха.