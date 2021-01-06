Епифаний начал всенощное бдение накануне Рождества

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершает Всенощное бдение накануне Рождества Христова в кафедральном храме Свято-Михайловского Златоверхого собора.

Видеотрансляция богослужения ведется на странице митрополита Епифания в Facebook. Глава Православной церкви пожелал всем украинцам мира и победы. А всем пленным – вернуться в свои дома.

"Возрадуемся Рождеству Христову вместе с Пречистой Девой Богоматерью, прославляем Сына Божьего и Спасителя – вместе с ангелами, поклоняемся Ему вместе с пастухами, принесем Ему дары любви и добрых дел набожной жизни – вместе с волхвами-мудрецами!", – написал предстоятель ПЦУ.

Всенощным бдением, или всенощною, называется богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Это богослужение называется всенощным потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета.

Всенощное бдение совершалось еще в первые века христианства. Сам Господь Иисус Христос нередко молился ночью, и апостолы, и первые христиане собирались на ночную молитву.

В киевских церквях 6 января состоялись рождественские богослужения, однако не везде они проходили с соблюдением карантинных ограничений. Корреспондент OBOZREVATEL побывал в трех храмах крупнейших украинских церквей в столице и узнал, в каких условиях проходили там богослужения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение рождественской недели предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний совершит уставные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. ПЦУ опубликовала расписание рождественских богослужений.