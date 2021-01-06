Епіфаній почав всенічну напередодні Різдва

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового в кафедральному храмі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.

Відеотрансляція богослужіння ведеться на сторінці митрополита Епіфанія в Facebook. Глава Православної церкви побажав усім українцям миру і перемоги. А всім полоненим – повернутися в свої будинки.

"Радіймо Різдву Христовому разом з Пречистою Дівою Богоматір'ю, прославляймо Сина Божого і Спасителя – разом з ангелами, поклоняймося Йому разом з пастухами, принесімо Йому дари любові і добрих справ побожного життя – разом з волхвами-мудрецями!" – написав предстоятель ПЦУ.

Всенічною називається богослужіння, яке відбувається ввечері напередодні особливо шанованих святкових днів. Це богослужіння називається всенічним тому, що в давнину воно починалося пізно ввечері і тривало всю ніч до світанку.

Всенічне бдіння відбувалося ще в перші століття християнства. Сам Господь Ісус Христос нерідко молився вночі, і апостоли, і перші християни збиралися на нічну молитву.

У київських церквах 6 січня відбулися різдвяні богослужіння, однак не скрізь вони проходили з дотриманням карантинних обмежень. Кореспондент OBOZREVATEL побував у трьох храмах найбільших українських церков у столиці й дізнався, в яких умовах проходили там богослужіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом різдвяного тижня предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній здійснить статутні богослужіння в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь.