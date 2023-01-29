Епифаний о монахах в Лавре: большая часть братии готова присоединиться к монастырю ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что большая часть братии из Киево-Печерской лавры готова присоединиться к монастырю ПЦУ. Пока что они ожидают решения комиссии, занимающейся статусом Нижней Лавры.

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Об этом он сказал в интервью NV, ссылаясь на "внутренние источники". Разговор с церковником был записан в Михайловском Златоверхом Соборе после рождественских праздников.

Митрополит пояснил, что на территории Верхней Лавры нет помещений, в которых бы могли постоянно проживать священнослужители.

"Нужны обычные бытовые условия, поэтому сейчас они остаются в составе монастыря Московского патриархата и ожидают решения комиссии, занимающейся статусом Нижней Лавры. Должны быть созданы соответствующие условия, а сами люди ощутили защиту от украинской власти, от правоохранительных органов. Если им ничего не будет угрожать, то со временем они присоединятся", – считает представитель ПЦУ.

Он признался, что Православная церковь Украины мечтала о том, что будет проводить богослужения на территории Киево-Печерской Лавры. Сейчас они получили два разовых разрешения на совершение богослужений.

"Нужно уладить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней Лавре: Свято-Успенского Собора и Трапезной церкви", – сказал предстоятель церкви.

Он уверен, что постоянные службы ПЦУ в Лавре – это "вопрос времени".

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые правил службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Разрешение церковь получила от министерства культуры и информационной политики Украины.

– 19 января глава ПЦУ провел второе богослужение в Киево-Печерской лавре на праздник Крещения.

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