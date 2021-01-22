Эпидемиолог: клинически подтвержденных случаев COVID-19 в Украине в сотни раз больше

Ситуация с коронавирусом в Украине является неуправляемой, а статистика – неадекватной. Смертность стремительно растет по ряду причин, в частности, потому, что власть не обеспечила широкий доступ к бесплатному тестированию граждан.

Чтобы вернуть контроль над ситуацией, следует просто выполнить нормы законодательства. Но впереди у человечества еще годы борьбы с COVID-19. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

– Исходя из статистики заболеваемости COVID-19 в Украине, инфицированных не так много, но смертность остается на весьма высоком уровне. В чем причина?

– Потому что количество обращений за госпитальной помощью уменьшилось, но одновременно увеличилось количество госпитализаций тяжелых и критических форм. Когда пациент находится в тяжелом или критическом состоянии, это дорога почти в один конец.

То есть люди обращаются за помощью уже имея запущенную стадию болезни.

– Почему?

– Это сформировано государственной властью. Учитывая то, что стандарт оказания медицинской помощи, протокол, маршрут пациента являются неадекватными.

Несмотря на то, что COVID-19 является острой респираторной вирусной инфекцией, она также классифицируется как особо опасная инфекционная болезнь. Она недооценена. Почему все сравнивают коронавирус с гриппом, с ОРВИ?

Эта болезнь недооценена и властью, потому что с самого начала всех пациентов с легкими формами отправляли амбулаторно лечиться домой за свой счет. Это первое.

Второе – государство не обеспечило широкий доступ граждан к диагностике COVID-19. Третье – государство не обеспечило оказание медицинской помощи за счет государства. То есть пациенты вынуждены все делать за свой счет – лекарства, диагностика и тому подобное. Украина – богатая страна, а население обнищалое. Поэтому люди не могут себе позволить проходить диагностику и лечение.

Все это приводит к тому, что за медицинской помощью обращаются поздно, с более сложными формами болезни.

– Что вы скажете по общей статистике COVID-19 в Украине?

– Она неадекватна. Во-первых, Минздрав публикует данные только по лабораторно подтвержденным случаям заболевания. Клинически подтвержденных случаев в сотни раз больше, но они в общую статистику не попадают.

У нас очень снизилось количество лабораторно-диагностических мероприятий за государственный счет. Чтобы иметь достоверные данные, эти цифры нужно умножать на 3.

Потому что есть такой показатель, как индекс контагеозности, то есть заразности. Предыдущие штаммы вируса, которые циркулировали в прошлом году, имели индекс 2,6. В настоящее время он составляет более 3. Это означает, что от одного больного может заразиться 3-4 человека.

Обратите внимание, что по периметру вокруг Украины – и в России, и в Беларуси, и в Польше, и в Румынии, и в Молдове – растут показатели заболеваемости, смертности и летальности. И только Украина выглядит как островок, свободный от COVID-19. Мы же понимаем, что все это – манипуляции органов государственной власти, Минздрава и Кабмина.

– 24 января заканчивается локдаун в Украине. Страна возвращается к оранжевой зоне. Что следует делать на уровне государства дальше, чтобы сдержать распространение вируса?

– В настоящее время у нас ситуация неуправляемая, потому что еще в начале, в прошлом году, государство избрало ошибочную тактику и стратегию. Фактически они способствовали распространению болезни по территории Украины. Государство не смогло локализовать процесс путем введения адаптивного карантина.

В настоящее время, когда у нас интенсивность распространения болезни уже зашкаливает, она распространилась на всю страну, на каждый регион, трудно что-то делать.

– Что делать в этой ситуации?

– Второй год подряд я призываю власти выполнить нормы действующего законодательства. То есть Закон Украины "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и постановление Кабинета министров о санитарной защите территории.

В этих документах расписано, что нужно делать в стране, если происходит вспышка, эпидемия или пандемия опасных инфекционных болезней. Пусть откроют, почитают законодательство и выполнят его. Все.

– Какие главные шаги оно предусматривает?

– Локализацию процесса. То есть – идентификация подозрительных случаев болезни, локализация, диагностика, передача на лечение, отслеживание контактов первого уровня, помещение их в изоляцию. Законодательством определено, что все категории пациентов – и подозрительный случай, и вероятный случай, и подтвержденный случай, и случай носительства, и контактные лица – должны быть госпитализированы.

– В ВОЗ озвучили прогноз, согласно которому 2021 год в плане коронавируса может стать более сложным, чем предыдущий. Действительно, мы видим новые штаммы COVID-19. Каковы ваши предположения?

– COVID-19 – это РНК-вирус. Для таких вирусов характерно большое количество мутаций. Те мутации, которые были обнаружены в последнее время, значительно не повлияют на процесс вакцинации, потому что основной патоген не изменился. Это первое.

Второе – ВОЗ права, учитывая то, что мы мало знаем об этом возбудителе. К 2019 году мы знали его как вирус животных. Затем он преодолел межвидовой барьер, передался от человека к человеку и вызвал особо опасную инфекционную болезнь COVID-19.

Мы о нем еще почти ничего не знаем. В настоящее время возбудитель реализует свой пандемический потенциал в полном объеме. Мы не знаем, какими будут последствия. Поэтому мы должны с большой осторожностью отнестись к этому вопросу. Думаю, нас ждут еще годы сложных времен.