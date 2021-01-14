Другий рік пандемії COVID-19 може стати більш важким – ВООЗ

Другий рік пандемії коронавірусу може стати більш важким, враховуючи динаміку його поширення.

Про це 13 січня під час сеансу питань і відповідей, трансляція якого велася Twitter, заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан. За його словами, захворюваність знову досягла піку.

"Другий рік пандемії може стати більш складним, враховуючи динаміку поширення. Захворюваність знову досягла піку", – сказав він.

Райан пояснив, що протягом останнього тижня в світі зареєстрували близько 5 млн нових випадків зараження і понад 85 тисяч смертей.

За його словами, більше половини тих, хто захворів припадає на Північну і Південну Америку, ще більше третини – на Європу. Також фіксується зростання в Західно-Тихоокеанському регіоні, Східному Середземномор'ї і Африці.

У деяких країнах, в тому числі Великобританії та Ірландії, з'явилися нові штами, які впливають на поширення вірусу.

За даними на 13 січня, в світі зафіксовано понад 92 млн випадків зараження на коронавірус. понад 66 млн пацієнтів одужали і майже 2 млн померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що масова вакцинація, яку проводять в багатьох країнах, не дозволить у 2021 році забезпечити людству колективний імунітет від COVID-19. Це пояснюється тим, що щеплення отримують тільки окремі групи суспільства.