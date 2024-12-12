єОселя для военных: эксперты Юридического Гончаренко центра объяснили, как воспользоваться программой

Военнослужащие могут претендовать на получение льготного кредита в рамках программы єОселя. Защитники могут получить кредит на приобретение квартиры, имущественных прав на жилье, частного дома, таунхауса или дуплекса по ставке 3% или 7% годовых. Больше об этой возможности, особенностях программы и подводных камнях при получении помощи объясняют эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Они отметили, что єОселя – это программа доступного кредитования жилья, которой могут воспользоваться участники боевых действий, ветераны войны, люди с инвалидностью из-за войны и члены их семей.

Как отметил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий, эта программа предусматривает предоставление двух вариантов кредитования – ипотеки под 3% и 7%. Ипотеку со ставкой 3% могут получить защитники Украины, силовики и члены их семей, педагоги, медики, работники образования и ученые. На ипотеку со ставкой 7% могут претендовать ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

"Условия кредитования достаточно просты. Купить квартиру в Киеве и областных центрах можно, если дома не более 10 лет (ранее было ограничение до 3 лет), в других населенных пунктах — без ограничений по возрасту дома. Кроме квартир можно купить также частные дома, таунхаусы и дуплексы, при этом жилью должно быть не более 3 лет", – делится Николай Брюховецкий.

Для получения льготного кредита по программе єОселя необходимо:

– подать заявку через приложение "Дия",

– получить предложения от банков и выбрать одно из них,

– пройти проверку данных и документов в выбранном банке,

– выбрать жилье для приобретения (самостоятельно выбираете недвижимость, предоставляете необходимые документы для получения кредита в банк),

– заключить кредитный договор с банком и договор купли-продажи (банк перечисляет кредитные средства на счет продавца недвижимости).

По условиям программы ее практически невозможно воспользоваться в небольших городах, где нет новой застройки. Кроме того, банки, одобряя решения по кредитованию, учитывают и возможные риски. Эксперты говорят, что многие проблемы возникают с минимальным первым взносом, который сегодня равен 20% от оценки квартиры.

В случае необходимости получения юридической консультации военнослужащие и участники боевых действий могут обратиться на горячую линию Бесплатной юридической помощи от государства. Проконсультировать могут по номеру 0 800 213 103. Безвозмездную юридическую помощь оказывают также на горячей линии Юридического Гончаренко центра по номерам: +380672042206, +380951168887 или +380937440036, а также в WhatsApp, 9:00 до 18:00.