EOS Data Analytics запустит первое спутниковое созвездие для нужд сельскохозяйственной отрасли

EOS Data Analytics (EOSDA), международный поставщик спутниковой аналитики, планирует запустить на низкую околоземную орбиту 7 оптических спутников EOS SAT до конца 2024 года.

Как рассказали в пресс-службе компании, благодаря такой группировке, компания будет способна обеспечить полный цикл анализа данных – от непосредственно съемки к дальнейшей обработке полученных изображений.

Одной из главных задач нового спутниковой группировки будет осуществление мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, что делает этот проект первым для нужд именно аграрной промышленности. С новыми моделями спутников, EOS Data Analytics увеличит доступность и точность орбитального мониторинга.

"Поддержка пищевого производства в условиях стремительных изменений глобального климата требует внедрения принципов устойчивого сельского хозяйства. При отсутствии надежных спутниковых данных и аналитики, достичь такой цели почти невозможно. Наша работа направлена на предоставление аграриям всей необходимой информации для их дальнейшего устойчивого развития", – отметил основатель EOS Data Analytics, Макс Поляков.

Характеристики спутников EOS SAT будут включать в себя 1.4 м панхроматическое и 2.8 м мультиспектральное разрешение изображения при дистанционном зондировании образцов земли, 11 диапазонов каналов, а также ширину полосы захвата до 40 км. Уникальные настройки диапазонов каналов будут максимально соответствовать потребностям аграрной промышленности.

Периодичность зондирования спутниковой группировки EOSDA составит 3 дня по всей поверхности Земли. Срок эксплуатации каждого спутника составит пять лет.

Запуск спутников позволит EOS Data Analytics улучшить качество данных, полученных с низкой околоземной орбиты, и сделает их более доступными для аграриев. Такие обновления положительно повлияют на мониторинг состояния урожая, классификации культур, сравнении показателей роста, измерении влажности почвы, прогноза погоды и любых других характеристик, которые собирает EOSDA для аграрной отрасли.

Новые возможности EOS Data Analytics включают:

поступление данных в почти реальном времени и увеличение частоты следования орбиты спутником в 5-7 раз;

увеличение разрешения изображений в 2-8 раз;

проприетарные данные для корпоративных агропромышленных моделей, которые повысят скорость обработки данных;

эксклюзивные права на снимки отдельных площадей поверхности.

Проект условно разделен на три этапа: 2022, 2023, и 2024 годы. Запуск первого спутника запланирован на начало 2022 года с последующим обновлением аппаратного обеспечения в последующие годы. К разработке новой спутниковой группировки привлечены украинские инженеры и ученые.

О EOS Data Analytics

EOS Data Analytics является частью инвестиционного портфеля Noosphere Ventures и международным поставщиком спутниковой аналитики на основе искусственного интеллекта. Компания ведет деятельность по всему миру и сотрудничает с государственными, коммерческими и научными организациями. Сфера деятельности EOS Data Analytics охватывает технологические решения для наблюдения за Землей, которые используются в сельскохозяйственной, горнодобывающей, нефтяной, лесной промышленности и других отраслях. Благодаря собственным технологиям, EOS Data Analytics заблаговременно обнаруживает вызовы, возникающие на нашей планете.