Энергетики возобновили электроснабжение еще для 7 тысяч семей – ДТЭК
За прошедшие сутки энергетики компании вернули свет для 7 395 семей в Киевской, Днепропетровской областях и Донецкой области.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
В частности, в Киевской области, аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 1 614 домов. Свет вернули частично в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селах Кухари и Тетеревское Вышгородском районе.
Без света остаются еще около 4 тысяч домохозяйств в 9 населенных пунктах области.
"12 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", - отмечают в ДТЭК.
За прошедшие сутки бригады энергетиков смогли полностью или частично возобновить электроснабжение в 7 населенных пунктах Донецкой области. Снова со светом 5 118 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.
В области продолжаются активные боевые действия
"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.
Также в Днепропетровской области возобновили электроснабжение для 663 семей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.