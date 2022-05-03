Энергетики вернули свет еще в 4000 домах в трех областях – ДТЭК

За минувшие сутки энергетики вернули свет для более чем 4000 тысяч семей в 20 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"Энергетики продолжают возвращать свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично заживили село Олизаровку. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1 543 семей. Продолжаются также работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных" , – сообщили в компании.

Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области электромонтеры в течение суток возобновили электропитание 10 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

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"Боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. В настоящее время без света – 243 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ожидают разрешения от Вооруженных сил Украины , чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в ДТЭК.

Артиллерийские обстрелы активизировались также в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети, питающие 9 населенных пунктов Криворожского района, граничащего с Херсонской областью. За 2 апреля энергетики вернули свет всем во все 600 домов, оставшихся без света из-за обстрела.