Энергетики ДТЭК за сутки возобновили поставки света для 3,5 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины

В течение 17 июня энергетики компании ДТЭК в очередной раз возобновляли электросети на Днепропетровщине и Донбассе, разрушенные из-за обстрелов РФ. Свет вернули в дома 3,5 тысяч семей.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Энергетикам за последние сутки удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет более чем в 2 тысячи домов жителей Донецкой области и почти 1,5 тысячи Днепропетровской области.

Тяжелые боестолкновения в Донецкой области продолжаются. Поэтому без света остается значительное количество населенных пунктов.

"Из-за постоянных обстрелов и повреждений сетей и оборудования, без электроснабжения пока остаются 120 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям Донецкой области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины ", – сообщают в ДТЭК.

Аварийные бригады ДТЭК непрерывно работают уже 480 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, 13 июня энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 9,5 тысячи семей Кривого Рога, оказавшихся без света из-за ракетных обстрелов.