Энергетики ДТЭК вернули свет для почти 60 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

За последние трое суток энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение 39 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов, сообщили в компании.

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Свет вернулся в дома почти 60 тысяч семей.

За последние сутки энергетики оперативно вернули электричество 34 тысячам семей в 11 населенных пунктах Днепропетровщины, юг которой продолжает подвергаться регулярным вражеским обстрелам.

Также с 8 по 10 февраля специалисты энергокомпании возобновили свет для более 25 тысяч семей в Донецкой области. Где электроснабжение полностью или частично вернулось в 28 населенных пунктов.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.