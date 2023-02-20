Энергетики ДТЭК вернули свет 54 тысячам семей Донбасса и Днепропетровщины

С 13 по 19 февраля энергетики компании ДТЭК вернули свет более 54 тысячам семей в 121 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях, сообщили в компании.

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Всего за неделю с 13 по 19 февраля специалисты возобновили работу электросетей для почти 52 тысяч семей в Донецкой области и более 2 тысяч семей Днепропетровщины.

"С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение для уже 7 млн клиентов. Наши специалисты уже почти год работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. Энергетики приступают к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Также сообщается, что по состоянию на 20 февраля совместно с "Укрэнерго" удалось несколько улучшить ситуацию в Одесской области. С 9 февраля в Одесской области заработали графики отключений света в тестовом режиме. Энергетикам удалось обеспечить 100% потребителей светом в гарантированные часы.