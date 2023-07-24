Ему навсегда будет 28: в боях за Украину погиб командир боевой машины с Днепропетровщины. Фото

На фронте в Луганской области, выполняя боевое задание, погиб молодой защитник с Днепропетровщины Евгений Цаберябый. Ему было 28 лет.

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О потере сообщил глава Каменской районной военной администрации Олег Гапич. В субботу, 22 июля, воина провели в последнюю земную дорогу и похоронили в родном крае (чтобы посмотреть фото, доскролльтте новость до конца).

"17 июля 2023 года о время выполнения боевого задания вблизи н. п. Кармазиновка Сватовского района Луганской области погиб младший сержант ВСУ Цаберябый Евгений Владимирович, 1995 г.р." – говорится в посте чиновника.

Известно, что жителя города Верхнеднепровск Каменского района Днепропетровщины мобилизовали в ряды ВСУ в ноябре 2022 года.

Он был командиром боевой машины – командиром отделения 11-й парашютно-десантной роты третьего парашютно-десантного батальона одной из воинских частей.

Домой с фронта защитника не дождалась его жена.

"Выражаю соболезнования родным и близким! Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Украину и каждого из нас!" – написал начальник РВА.

Панихида по погибшему воину состоялась 22 июля в центре Верхнеднепровска. Похоронили Евгения Цаберябого со всеми военными почестями на Аллее Славы центрального городского кладбища.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб военнослужащий ВСУ Станислав Бенько из Кривого Рога Днепропетровской области. Воин служил в первом стрелковом батальоне 17-й танковой бригады.

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